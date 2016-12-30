Первое городское телевидение - Вариант

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30.12.2016
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30.12.2016
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Новости от 30.12.16
29.12.2016
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Новости от 29.12.16
29.12.2016
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В новогодние праздники главное - не потерять бдительность
Как показывает практика, канун нового года для мошенников - золотое время. В праздничной суете люди забывают про осторожность и чаще становятся жертвами злоумышленников. Как сегодня обманывают владимирцев? Расскажет Ирина Шульга.
29.12.2016
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Яркие ёлочные шары, кормушки, скворечники и удивительное освещение
Жительница 66 дома по улице Зелёной - Галина Трофимовна Норд - дизайнер, ценитель красоты и просто неравнодушный человек - украсила свой подъезд и деревья возле него, создав новогоднюю инсталляцию. На необыкновенный двор полюбовалась и наша съёмочная группа.
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