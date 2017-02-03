Так себя сами называют жители деревни Кисарово в Суздальском районе. К ним не может проехать ни скорая, ни пожарная, ни почта. Да они и сами до собственных домов могут добраться разве что в сухую летнюю погоду. А все потому, что к их деревни нет дороги. Путь к Кисарово лежит через поле. Ирина Шульга с подробностями.