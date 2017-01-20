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Новости
20.01.2017
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19.01.2017
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О кадровых решениях. На должность директора Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области назначена Мария Новоселова. Она знает своё дело, т. к. до этого была заместителем Романа Сорокина, который возглавлял департамент. Новосёлова имеет высшее экономическое образование, является выпускницей Всероссийского заочного финансово-экономического института. И коротко о других новостях расскажет Ирина Шульга.
19.01.2017
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Этой ночью работали пятьдесят четыре официально разрешённых объектов для омовения. Происшествий, по сведениям МЧС, в эту ночь зафиксировано не было. В областном центре больше всего верующих искупались в водоёме Семязино - две тысячи восемьсот человек. Светлана Барашкова с подробностями.
19.01.2017
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Об этом сегодня сообщил руководитель областного ведомства Александр Еланцев. Он также отметил, что за год в регионе разыскивалось 156 детей. И все были найдены. Кроме того, было зарегистрировано 112 убийств. На данный момент не раскрыто лишь четыре.
19.01.2017
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Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в общежитии на Белоконской 8. Этот объект был выбран не случайно. Здесь уже были случаи возгорания: здание старое, проводка тоже. В каком состоянии дом сегодня и следят ли сами жители за противопожарной безопасностью, узнала Екатерина Старикова.
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