Два ДТП с несовершеннолетними пешеходами было зафиксировано во Владимирском регионе только за последние сутки В Гусь-Хрустальном районе ранним утром водитель легкового авто 85-го года рождения совершила наезд на десятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Днём в Ковровском районе водитель иномарки наехал на несовершеннолетнего пешехода 2006-го года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В региональном управлении ГИБДД сообщают - по сравнению со статистикой прошлых лет, дети стали попадать в ДТП на тридцать процентов чаще.

Недетская жестокость Четверо несовершеннолетних жителей округа Муром в возрасте 15-17 лет напали на двадцатисемилетнего местного жителя и жестоко избили. При этом 15-летний парень нанес несколько ударов отверткой потерпевшему в туловище. После того, как мужчина обессилел, они забрали часы, телефон, деньги и банковскую карту и скрылись. Ущерб потерпевшего составил почти 50 тысяч рублей.

Пожар в многоэтажке на Лакина Сегодня ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире на восьмом этаже дома номер 193 по улице Лакина. О задымлении сообщили соседи. Спустя четыре минуты к месту прибыли первые пожарные подразделения.