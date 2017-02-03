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Новости
03.02.2017
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03.02.2017
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Подозреваемый в убийстве менеджера магазина "Двери" на Верхней Дуброве пойман. Им оказался 38-летний владимирец.
03.02.2017
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День открытых дверей состоялся в первой городской пожарно-спасательной части. Её посетили более пятнадцати воспитанников школы-интерната номер 2 города Владимира. Светлана Барашкова с подробностями.
03.02.2017
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Так себя сами называют жители деревни Кисарово в Суздальском районе. К ним не может проехать ни скорая, ни пожарная, ни почта. Да они и сами до собственных домов могут добраться разве что в сухую летнюю погоду. А все потому, что к их деревни нет дороги. Путь к Кисарово лежит через поле. Ирина Шульга с подробностями.
03.02.2017
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Участие в нем приняли 40 сильнейших спортсменов из 14-ти городов Центрального Федерального округа. Сегодня в спортивной школе имени Толкачева определились победители Чемпионата.
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