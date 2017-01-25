Новости коротко Газовики ликвидировали незаконное подключение к газу дома-новостройки в Александрове. Врезку обнаружили в ходе планового обследования газопроводов. Природный газ бесконтрольно поступал на незавершенный строительством 12-квартирный жилой дом на улице Свердлова, 32. Незаконное подключение было устранено в присутствии представителей правоохранительных органов. Заказчику предъявлены требования об оплате незаконного потребления газа и работ по его отключению, он уведомлен о необходимости оформления подключения объекта строительства к газу в установленном законом порядке. И о других заметных новостях коротко.

Вернулся с победой Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов стал победителем Гран-при международного турнира по греко-римской борьбе имени Ивана Поддубного, который проходил в Москве. До него одержать победу в этих соревнованиях еще не удавалось ни одному владимирскому борцу. Сейчас Абуязид вернулся во Владимир. Первыми пообщаться с чемпионом удалось нашей съемочной группе.

День студента в девятом корпусе ВлГУ, где учатся будущие художники и дизайнеры, отметили открытием выставки Называется она "Территория успеха". Инициатор и наставник выпускников, представивших на этой экспозиции свои работы - Владимир Рузин - профессор, заслуженный художник России. Необычные эскизные проекты оценила и Екатерина Старикова.

Новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Это пятое в череде незакрытых на данный момент дел в оношении бизнесмена. По одному - налоговому - Алексея Мельникова амнистировали.