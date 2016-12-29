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Новости
29.12.2016
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29.12.2016
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Как показывает практика, канун нового года для мошенников - золотое время. В праздничной суете люди забывают про осторожность и чаще становятся жертвами злоумышленников. Как сегодня обманывают владимирцев? Расскажет Ирина Шульга.
29.12.2016
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Жительница 66 дома по улице Зелёной - Галина Трофимовна Норд - дизайнер, ценитель красоты и просто неравнодушный человек - украсила свой подъезд и деревья возле него, создав новогоднюю инсталляцию. На необыкновенный двор полюбовалась и наша съёмочная группа.
29.12.2016
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В областном центре сегодня завершается благотворительная акция "Подари мандарин", организованная общественной организацией "Подари" и комитетом по женскому предпринимательству "Опоры России". В течение трёх дней владимирцы собирали мандарины, чтобы через волонтёров передать их в детские дома, интернаты для инвалидов и в многодетные семьи. Организаторы акции уже передали более двухсот килограммов фруктов в дом-интернат в Оргтруде, а сегодня вручили оранжевые подарки Владимирскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
29.12.2016
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Светлана Орлова сообщила, что 33 регион активно развивается по всем направлениям. Что отражается, в первую очередь, на бюджете области. Только налог на прибыль за год вырос на 38 процентов. Светлана Орлова акцентировала внимание и на том, что практически все социальные обязательства перед населением в этом году были выполнены.
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