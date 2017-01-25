Первое городское телевидение - Вариант

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Новости

25.01.2017
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Новости коротко
Газовики ликвидировали незаконное подключение к газу дома-новостройки в Александрове. Врезку обнаружили в ходе планового обследования газопроводов. Природный газ бесконтрольно поступал на незавершенный строительством 12-квартирный жилой дом на улице Свердлова, 32. Незаконное подключение было устранено в присутствии представителей правоохранительных органов. Заказчику предъявлены требования об оплате незаконного потребления газа и работ по его отключению, он уведомлен о необходимости оформления подключения объекта строительства к газу в установленном законом порядке. И о других заметных новостях коротко.
25.01.2017
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Вернулся с победой
Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов стал победителем Гран-при международного турнира по греко-римской борьбе имени Ивана Поддубного, который проходил в Москве. До него одержать победу в этих соревнованиях еще не удавалось ни одному владимирскому борцу. Сейчас Абуязид вернулся во Владимир. Первыми пообщаться с чемпионом удалось нашей съемочной группе.
25.01.2017
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День студента в девятом корпусе ВлГУ, где учатся будущие художники и дизайнеры, отметили открытием выставки
Называется она "Территория успеха". Инициатор и наставник выпускников, представивших на этой экспозиции свои работы - Владимир Рузин - профессор, заслуженный художник России. Необычные эскизные проекты оценила и Екатерина Старикова.
25.01.2017
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Новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода «Автоприбор»
Алексея Мельникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Это пятое в череде незакрытых на данный момент дел в оношении бизнесмена. По одному - налоговому - Алексея Мельникова амнистировали.
25.01.2017
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Картину Шишкина хотели обменять на наркотики
В республике Беларусь у наркоторговцев изъяли картину, которая была похищена из Вязниковского историко-художественного музея в 2013 году. По данным следствия, в республику Беларусь картину Шишкина привезли, чтобы показать ее потенциальному покупателю. Стороны не сошлись в цене и сделка не состоялось. Еще одного покупателя злоумышленники нашли в Москве - со дня на день известное полотно должны были перевезти вновь в Россию. Произведение 19 века злоумышленники готовы были отдать за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.
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