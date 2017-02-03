Первое городское телевидение - Вариант

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Новости

03.02.2017
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Во Владимире завершился Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин
Участие в нем приняли 40 сильнейших спортсменов из 14-ти городов Центрального Федерального округа. Сегодня в спортивной школе имени Толкачева определились победители Чемпионата. 
03.02.2017
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Впервые на владимирской сцене после триумфальных гастролей в Украине
Артисты областного академического театра драмы вновь показали постановку "Молодая гвардия". На этот раз среди зрителей оказались председатель регионального Заксобрания Владимир Киселёв и глава города Владимира Ольга Деева. Почётные гости прибыли с миссией наградить всех участников постановки за  творческий успех.
03.02.2017
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Экспресс-новости
03.02.2017
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Нашли исполнителя
Подозреваемый в убийстве менеджера магазина "Двери" на Верхней Дуброве пойман. Им оказался 38-летний владимирец.
03.02.2017
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Во Владимире прошло первое мероприятие, посвящённое Году гражданской обороны в системе МЧС России
День открытых дверей состоялся в первой городской пожарно-спасательной части. Её посетили более пятнадцати воспитанников школы-интерната номер 2 города Владимира. Светлана Барашкова с подробностями.
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