За нелегальный бизнес поплатились свободой Сегодня в Ленинском суде состоялось оглашение приговора банде таджиков - поставщиков героина на территорию города Владимира. Гособвинение доказало несколько эпизодов производства, хранения и сбыта наркотических средств. Помощник прокурора потребовал от девяти до шестнадцати лет лишения свободы каждому.

Только шестьдесят процентов всех квартирных краж, которые происходят в областном центре, удаётся раскрыть правоохранительным органам К профилактике этого вида преступлений в прошлом году подключились сотрудники регионального управления Росгвардии. Ежеквартально они проводят рейды по многоквартирным домам, где разъясняют всем жильцам, как обезопасить свой дом и имущество. В рамках операции "Безопасный дом, подъезд, квартира" полицейские провели рейд вместе с нашей съёмочной группой.

Авантюрно-приключенческий жанр в литературной культуре Сегодня в областной научной библиотеке состоялся научно-познавательский дискусс, посвящённый двум великим сыщикам в истории литературы - Шерлоку Холмсу и Эрасту Фандорину. Оба они обладали уникальными способностями и жили в одно время.