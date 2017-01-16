Первое городское телевидение - Вариант

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Новости

16.01.2017
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экспресс-новости
13.01.2017
0
2017 год - год экологии в России
В нашем регионе уже составлен календарь основных тематических мероприятий. Экологические проблемы в области есть, и в этом году некоторые из них будут решаться. Выделено немало федеральных денег для поддержания нормальной экологической обстановки. Также в разы увеличится и количество мероприятий, посвящённых теме года. С подробностями - Екатерина Старикова.
13.01.2017
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Золотых рук мастерство
Традиционная ежегодная выставка с таким названием открылась сегодня в Доме культуры молодёжи. Её авторы - многочисленные члены городских общественных организаций. В их числе - клуб "Ветеран", объединение "Дети войны", ассоциация пенсионеров города Владимира и другие. Всего более сорока пяти организаций.
13.01.2017
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Владимирский Олимпийский чемпион Павел Кузнецов назначен главным тренером мужской сборной России по тяжёлой атлетике
Ещё 2 месяца необходимо следствию на завершение расследования. Так как появились новые обстоятельства - сегодня сторона обвинения приобщила к делу новые протоколы допросов свидетелей. Следователь просит оставить Алексея Мельникова под арестом до 15 марта. Доводы те же, что и на прошлых заседаниях. Якобы Мельников может скрыться от следствия, влиять на свидетелей, уничтожать доказательства. Адвокаты Мельникова, в свою очередь, ходатайствуют об освобождении арестованного. И приобщили к делу медицинские заключения о том, что состояние здоровья подсудимого ухудшается. 
13.01.2017
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В Октябрьском районном суде сегодня рассмотрели дело о продлении заключения под стражей экс-директора завода "Автоприбор" Алексея Мельникова
Срок следствия и срок содержания его под стражей истекает в это воскресенье 15 января. И следователь подал ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.
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