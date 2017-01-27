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Новости
27.01.2017
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27.01.2017
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Сегодня в Ленинском суде состоялось оглашение приговора банде таджиков - поставщиков героина на территорию города Владимира. Гособвинение доказало несколько эпизодов производства, хранения и сбыта наркотических средств. Помощник прокурора потребовал от девяти до шестнадцати лет лишения свободы каждому.
27.01.2017
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Только шестьдесят процентов всех квартирных краж, которые происходят в областном центре, удаётся раскрыть правоохранительным органам
К профилактике этого вида преступлений в прошлом году подключились сотрудники регионального управления Росгвардии. Ежеквартально они проводят рейды по многоквартирным домам, где разъясняют всем жильцам, как обезопасить свой дом и имущество. В рамках операции "Безопасный дом, подъезд, квартира" полицейские провели рейд вместе с нашей съёмочной группой.
27.01.2017
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Сегодня в областной научной библиотеке состоялся научно-познавательский дискусс, посвящённый двум великим сыщикам в истории литературы - Шерлоку Холмсу и Эрасту Фандорину. Оба они обладали уникальными способностями и жили в одно время.
26.01.2017
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Итоги работы в прошедшем году сегодня подвёл глава городской администрации Андрей Шохин. Сити-менеджер отчитался перед депутатами горсовета.
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