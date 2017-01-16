2017 год - год экологии в России В нашем регионе уже составлен календарь основных тематических мероприятий. Экологические проблемы в области есть, и в этом году некоторые из них будут решаться. Выделено немало федеральных денег для поддержания нормальной экологической обстановки. Также в разы увеличится и количество мероприятий, посвящённых теме года. С подробностями - Екатерина Старикова.

Золотых рук мастерство Традиционная ежегодная выставка с таким названием открылась сегодня в Доме культуры молодёжи. Её авторы - многочисленные члены городских общественных организаций. В их числе - клуб "Ветеран", объединение "Дети войны", ассоциация пенсионеров города Владимира и другие. Всего более сорока пяти организаций.

Владимирский Олимпийский чемпион Павел Кузнецов назначен главным тренером мужской сборной России по тяжёлой атлетике Ещё 2 месяца необходимо следствию на завершение расследования. Так как появились новые обстоятельства - сегодня сторона обвинения приобщила к делу новые протоколы допросов свидетелей. Следователь просит оставить Алексея Мельникова под арестом до 15 марта. Доводы те же, что и на прошлых заседаниях. Якобы Мельников может скрыться от следствия, влиять на свидетелей, уничтожать доказательства. Адвокаты Мельникова, в свою очередь, ходатайствуют об освобождении арестованного. И приобщили к делу медицинские заключения о том, что состояние здоровья подсудимого ухудшается.