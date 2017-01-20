Новости коротко О кадровых решениях. На должность директора Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области назначена Мария Новоселова. Она знает своё дело, т. к. до этого была заместителем Романа Сорокина, который возглавлял департамент. Новосёлова имеет высшее экономическое образование, является выпускницей Всероссийского заочного финансово-экономического института. И коротко о других новостях расскажет Ирина Шульга.

Более двадцати семи тысяч жителей области приняли участие в крещенских купаниях Этой ночью работали пятьдесят четыре официально разрешённых объектов для омовения. Происшествий, по сведениям МЧС, в эту ночь зафиксировано не было. В областном центре больше всего верующих искупались в водоёме Семязино - две тысячи восемьсот человек. Светлана Барашкова с подробностями.

Почти 1200 уголовных дел раскрыто в прошлом году Следственным комитетом региона Об этом сегодня сообщил руководитель областного ведомства Александр Еланцев. Он также отметил, что за год в регионе разыскивалось 156 детей. И все были найдены. Кроме того, было зарегистрировано 112 убийств. На данный момент не раскрыто лишь четыре.