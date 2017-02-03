Во Владимире завершился Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин Участие в нем приняли 40 сильнейших спортсменов из 14-ти городов Центрального Федерального округа. Сегодня в спортивной школе имени Толкачева определились победители Чемпионата.

Впервые на владимирской сцене после триумфальных гастролей в Украине Артисты областного академического театра драмы вновь показали постановку "Молодая гвардия". На этот раз среди зрителей оказались председатель регионального Заксобрания Владимир Киселёв и глава города Владимира Ольга Деева. Почётные гости прибыли с миссией наградить всех участников постановки за творческий успех.

Нашли исполнителя Подозреваемый в убийстве менеджера магазина "Двери" на Верхней Дуброве пойман. Им оказался 38-летний владимирец.