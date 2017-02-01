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Новости
01.02.2017
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01.02.2017
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Два ДТП с несовершеннолетними пешеходами было зафиксировано во Владимирском регионе только за последние сутки
В Гусь-Хрустальном районе ранним утром водитель легкового авто 85-го года рождения совершила наезд на десятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Днём в Ковровском районе водитель иномарки наехал на несовершеннолетнего пешехода 2006-го года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В региональном управлении ГИБДД сообщают - по сравнению со статистикой прошлых лет, дети стали попадать в ДТП на тридцать процентов чаще.
01.02.2017
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Четверо несовершеннолетних жителей округа Муром в возрасте 15-17 лет напали на двадцатисемилетнего местного жителя и жестоко избили. При этом 15-летний парень нанес несколько ударов отверткой потерпевшему в туловище. После того, как мужчина обессилел, они забрали часы, телефон, деньги и банковскую карту и скрылись. Ущерб потерпевшего составил почти 50 тысяч рублей.
01.02.2017
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Сегодня ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире на восьмом этаже дома номер 193 по улице Лакина. О задымлении сообщили соседи. Спустя четыре минуты к месту прибыли первые пожарные подразделения.
01.02.2017
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Ровно год назад на улицах Владимира появились первые контейнеры для сбора одежды. Жителям предложили ненужные вещи выкидывать в специальный бокс. В зависимости от состояния одежду либо отправляют на переработку, либо отдают малоимущим. Идея с контейнерами одежды стала настолько популярна во Владимире, что в ближайшее время боксы, возможно, появятся в школах и университетах областного центра. Ирина Шульга продолжит тему.
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